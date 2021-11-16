نائب سابق: حسم نتائج الانتخابات سيطول الى نهاية العام الحالي!

رجح النائب السابق جاسم البياتي , الثلاثاء, حسم نتائج الانتخابات والانتهاء من الطعون الحالية سيستغرق الى نهاية العام الحالي، مبينا أن الضغط السياسي والشعبي سيفرض على الهيئة القضائية التدقيق الكامل لكافة الطعون.

وقال البياتي في تصريح صحفي, ان “مجلس القضاء له دور كبير في حسم قضية الطعون لكونه المشرف العام على جميع القضاة ومنهم الهيئة القضائية التي امر بتسميتها حيث ان المشاورات واللقاءات التي يجريها قادة وزعماء القوى السياسية وبالخصوص المعترضة بعد ان وصلوا الى قناعة بان المفوضية لن تستطيع حسم الطعون”.

وأضاف، أن “الاعتصامات وزيادة اعداد المشاركين بها كل يوم تعتبر عوامل ضغط للقيام باجراءات دقيقة في التعامل مع الطعون”.

وأوضح البياتي، أن “كل هذه العوامل سوف تستدعي التأني بتدقيق كافة الطعون التي تتجاوز اكثر من 3000 طعن ولذلك سيطول العمل بها أسابيع عديدة”، مرجحا “حسم نتائج الانتخابات والانتهاء من الطعون الحالية سيستغرق الى نهاية العام الحالي”.