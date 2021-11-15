الانقسام يدفع البيت السني الى التفكير بإعادة “تحالف القوى”

كشف تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، الاثنين، عن وجود نية لاحياء تحالف القوى قبيل البدء بحوارات التحالفات السياسية وذلك في ظل استمرار حالة الانقسام والخلاف العميق داخل البيت السني.

وقالت عضو التحالف زيتون الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , انه “على الرغم من وجود اختلاف بين تحالفي عزم وتقدم الا ان هناك مشتركات تتعلق بالمكون السني بشكل عام”, مبينة ان “هذه المشتركات ربما تدفع الى احياء تحالف القوى”.

وأضافت الدليمي، ان “هناك نية موجودة لدى القوى السنية خاصة بين تقدم وعزم لفتح حوار بشان احياء تحالف القوى قبيل البدء المباحثات التي تتعلق بالتحالفات مع بقية قوى المكونات العراقية”.

وأشارت الى ان “اللقاءات والحوارات التي اجراها رئيس تحالف تقدم مع قيادات وزعماء القوى السياسية الشيعية والكردية لن تتطرق الى موضوعة التحالفات المستقبلية وحتى موضوعة الرئاسات”.

تجدر الإشارة الى أن الخلافات داخل البيت السني وتحديدا بين تحالفي تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وعزم برئاسة خميس الخنجر، فيما تتحدث تسريبات عن “اخفاق” الوساطة التركية.