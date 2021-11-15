تحالف الفتح يحمل مفوضية الانتخابات مسؤولية اختفاء ألاف الأصوات

حمل تحالف الفتح، الاثنين، مفوضية الانتخابات مسؤولية ضياع ألاف الأصوات “مشيراً الى ان الأصوات التي اختفت تقلب معادلة العملية السياسية.

وقالت عضو التحالف ميثاق الحامدي في تصريح صحفي، ان ” قانون الانتخابات لم ينصف المرشح او الناخب وهو مفصل لمصالح اشخاص معينين” لافتةً الى ان “مفوضية الانتخابات مسؤولة عن اختفاء ألاف الأصوات بسبب آلية عملها”.

واضافت ان ” مفوضية الانتخابات اضاعت ألاف الأصوات لأنها فشلت في إعطاء دورات للمواطنين او الترويج لهم عن طريقة عمل إعلانات او برامج لتعليم الذين يجهلون عمل الأجهزة الالكترونية لذلك كانت هناك ارقام كبيرة اختفت ولا نعلم بها “.

وأشارت الى أهمية “إعطاء حق جميع الأشخاص الذين سلب حقهم وضاعت أصوات جماهيرهم وعلى المحكمة الاتحادية ان تنصفهم وتعيد لهم أصواتهم المسروقة”.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق، عن وجود عدد من المحطات، في الرصافة ببغداد، ثبت عدم بطلاق أوراق الاقتراع فيها.