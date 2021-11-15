سياسي: حل النتائج مع الرئاسات الثلاث يغني عن الذهاب للمجتمع الدولي

اكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي ،الاحد، ان هناك إصرار كبيرا من المفوضية على بقاء نتائج الانتخابات كما هي لافتاً الى ان حل هذه المسألة مع الرئاسات الثلاث تغني عن الذهاب للمجتمع الدولي.

وقال الخزعلي في تصريح ل / المعلومة /، ان ” إصرار المفوضية ببقاء نتائج الانتخابات على حالها غريب جداً مع ان هناك ادلة تثبت تزوير الانتخابات” ، مشيراً الى ان ” هناك مداولات مع الرئاسات الثلاث لتعديل النتائج بدون الذهاب للمجتمع الدولي بالأدلة المحرزة “.

وأضاف ان ” حل مسألة نتائج الانتخابات المزورة مع الرئاسات الثلاثة يغني عن الذهاب للمجتمع الدولي والامر تحت النقاش الان”.

وأشار الى “ضرورة معالجة نتائج الانتخابات المزورة والابتعاد عن الفتنه التي جاءت بها الولايات المتحدة الى العراق بهدف خلق صراع شيعي شيعي في بعض المحافظات”.

واكد عضو مجلس النواب المنحل محمد اللكاش، في وقت سابق، إن جميع الأدلة التي قدمت مع الطعون للمفوضية اهملت بشكل متعمد” لافتاً الى ان ” الاطار التنسيقي ينتظر المحكمة الاتحادية لحسم الامر.