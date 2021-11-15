بعد لقاء الشبخ الخزعلي.. بلاسخارت تبدي تجاوبها بدارسة الأدلة المقدمة بشأن الانتخابات

أبدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخرت، الاثنين، تجاوبها مع الأدلة التي قدمها الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بشأن ازمة نتائج الانتخابات النيابية.

وذكر بيان لمكتب الشيخ الخزعلي، أن “الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق استقبل الشيخ قيس الخزعلي في مكتبه ببغداد اليوم الإثنين ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة “جينين هينيس بلاسخرت”، مبينا أنه “جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أبرز القضايا السياسية في العراق وفي مقدمها ملف نتائج الإنتخابات النيابية وتداعياتها”.

وأضاف البيان، أن “ الشيخ الخزعلي تحدث بالتفصيل مجموعة من الأدلة على ما رافق الإنتخابات من تزوير وتلاعب فاضح”.

وابدى الخزعلي “إستغرابه من صدور بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص الإنتخابات قبل المصادقة على النتائج النهائية”، مؤكداً في الوقت نفسه “مُضي الإطار التنسيقي بمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الملف”.

من جهتها أبدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد “تجاوبها في دراسة الأدلة المقدمة من الشيخ الخزعلي والذي دعا ممثلة الأمم المتحدة لأن تكون طرفاً حيادياً في المشاكل الحاصلة لتجاوز الأزمات الحالية ومنع الوصول بالبلد إلى حالة الإنسداد السياسي”.