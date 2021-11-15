المحلل السياسي حيدر البرزنجي : الإطار التنسيقي لن يخنع لاي تكتل سياسية

أكد المحلل السياسي حيدر البرزنجي، الاثنين، أن الإطار التنسيقي الشيعي لن يخنع لاي تكتل أو قوى سياسية بشأن التحالفات لتشكيل الحكومة .

وقال البرزنجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي يزار ولا يزور وهو يستمد قوته من الإرادة الجماهيرية والشعبية التي يحظى بها”.

وأضاف أن “الاطار التنسيقي لا يخنع أو يخضع لإرادة ورغبات القوى السياسية”، مشيرا الى أن “الإطار قوة متماسكة أجبرت الجميع على التعاطي معه إعلاميا ومحليا واقليميا وحتى دوليا”.

وكان تحالف الفتح جدد في وقت سابق، رفض الإطار التنسيقي بكافة مكوناته التجديد لولاية ثانية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نظرا للاخفاقات التي رافقت حكومته.