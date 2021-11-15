المتحدث باسم المحور الشمالي للحشد الشعبي : سيادتنا مازالت منقوصة إزاء استمرار وجود القوات الأميركية الداعمة للارهاب

اكد المتحدث باسم المحور الشمالي للحشد الشعبي، علي الحسيني، الاثنين، ان الإرهاب مازال يحصل على الدعم الخارجي لادامة عملياته داخل العراق، لافتا الى ان السيادة مازالت منقوصة بسبب وجود القوات الأميركية الداعمة للارهاب واستمرار صمت الحكومة إزاء هذا الامر.

وقال الحسيني لـ /المعلومة/، ان “اميركا والامارات والسعودية غالبا مايقدمون الدعم وبكل الوسائل لداعش الإرهابي من اجل ادامة عملياته الاجرامية بحق الشعب العراقي”.

وأضاف ان “السيادة مازالت منقوصة، بسبب وجود الاميركان على ارض العراق، في وقت كان من الأفضل قيام الحكومة بتطبيق قرار البرلمان لاخراج القوات الأميركية من البلاد”.

وبين ان “الحكومة على دراية بما يحصل وما يقدم للارهاب من دعم، لكن هناك علامات استفهام كبيرة إزاء عدم منع تقديم الدعم الأميركي لداعش الإرهابي”.