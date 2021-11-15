بقرار قضائي.. المفوضية تعلن بدء العد والفرز اليدوي لـ 108 محطات في بغداد

بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات التي صدر قرار بشأنها من قبل الهيئة القضائية والتي تبلغ عددها 108 محطات.

وذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) في خبر أن “عمليات العد والفرز اليدوي بدأت صباح اليوم في المحطات التي تم اتخاذ قرار بشأنها من قبل الهيئة القضائية”.

ونقلت عن عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل قوله، إن “عدد المحطات المشمولة باعادة العد والفرز اليدوي 108 محطات”، مبيناً أن “هذه المحطات تعود الى مكتب انتخابات بغداد/ الرصافة”.