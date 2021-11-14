الأمن الوطني يعتقل “مبتز الكتروني” في البصرة

أعلن جهاز الأمن الوطني في البصرة، الاحد، الإطاحة بمبتز الكتروني يمارس التشهير بأعراض الناس، بعد بلاغات من المواطنين.

وقال الجهاز، في بيان إن “شكاوى وردت من المواطنين بخصوص شخص يمتلك موقعاً الكترونياً على منصة (التيك توك) ينشر فيه فيديوهات خاصة لتجمعات النساء في حفلات عقد القران والزفاف”.

وأضاف، أن “مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة شرعت بتكثيف جهدها الاستخباري والتحري الميداني”، مشيرا الى “نصب كمين محكم أسفر عن القاء القبض عليه في احدى احياء المحافظة”.

وأوضح الجهاز، أن “اقواله دونت اصولياً واعترف بالعديد من حالات الابتزاز والتهديد ومساومة عوائل الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع التي جمعها عبر استرجاع الملفات المحذوفة في الهواتف”.

ولفت الى “احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه”.