الإسلامي الكردستاني: لم ندخل لغاية الآن بأي تحالف سياسي

أكد عضو الحزب الإسلامي الكردستاني ، مثنى أمين، الأحد، بان الكتل الكردية لغاية ألان لم تحسم أمر التحالفات مع الكتل الأخرى.

وقال أمين، في تصريح ل /المعلومة/، أن” المدة المقبلة ستكون حساسة وموقفنا لم نحدده بعد حتى يتبين لنا موقف الكتل الأخرى وهذا الأمر تحسمه النتائج النهائية وقرارات مجلس القضاء الأعلى”.

وأضاف، نحن “في الحزب الإسلامي الكردستاني بينا موقفنا منذ بداية الانتخابات بعدم الاشتراك في التحالفات السياسية والحكومة المقبلة لغاية ألان وربما تكون هناك رؤى أخرى بعد تفسير المشهد المقبل”.

وأشار الى أن “ظهور النتائج وبحسب القراءة للمشهد فان الأمور ستسير بنفس السيناريو القديم نحو التراضي والتوافقية في تقاسم المناصب ولا نتصور حدوث أشياء جديدة حتى ذلك الموعد”