كوجر يبين أسباب الهجرة: الاعمار في كردستان محصور للسياسيين والعدالة غائبة

بين القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، الاحد، اهم الأسباب التي تدفع مواطني إقليم كردستان الى الهجرة خارج العراق، فيما أشار إلى أن الاعمار في الإقليم محصور لبعض السياسيين وسط غياب العدالة.

وقال كوجر في تصريح أورده موقع “عربي 21” “صحيح هناك إعمار في الإقليم، لكنه محصور لبعض السياسيين، أما بقية المجتمع، خاصة شريحة الشباب، فهم يمرون بأزمة اقتصادية حادة؛ لأن حكومة الإقليم لم تعيّن فردا واحدا منذ سنوات”.

وأضاف، أن “القطاع الخاص يعاني أيضا، خاصة بعد انخفاض سعر الدينار العراقي أمام الدولار، وكذلك أزمة كورونا وما بعدها ضيقت فرص العمل كثيرا، وبالتالي أصبحت البطالة واسعة ومرتفعة جدا بين شريحة الشباب”.

ولفت إلى أن “الوضع السياسي متأزم جدا داخل الحزب الواحد وبين الأحزاب، وبالتالي هناك حالة قلق وعدم ارتياح ونفور من الواقع السياسي المأزوم، والأخير مسيطر على كل المشهد الإداري في الدولة العراقية بشكل عام، وفي الإقليم بشكل خاص”.

وأردف كوجر قائلا: “الأمر الآخر، غياب العدالة في توزيع فرص العمل بين أبناء المجتمع، وداخل الأحزاب، الأمر الذي ولّد حالة نفور داخل الشعب، لذلك كانت نتائج الانتخابات صادمة للأحزاب الحاكمة في عموم العراق، وحتى في الإقليم أيضا”.

وأكد النائب الفائز في الانتخابات الأخيرة أن “البعد الاجتماعي أيضا يُعد أحد أسباب الهجرة، لأن هناك أزمات اجتماعية جراء العولمة والسلطة والظرف الاقتصادية، وكلها أنتجت ظروفا اجتماعية لها إفرازات سلبية كثيرة، وبالتالي هناك نفور من الزواج، والطلاق متفشّ”.