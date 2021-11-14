الخالدي: لايمكن تشكيل الحكومة الجديدة بوجود المعارضة لنتائج الانتخابات

اكد رئيس كتلة بيارق الخير في مجلس النواب المنحل محمد الخالدي، السبت، بانه لايمكن المضي بتشكيل حكومة جديدة وهناك معارضة كبيرة لنتائج الانتخابات النيابية.

وقال الخالدي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “نتائج انتخابات تشرين الاول وما الاخطاء التي رافقتها تجعلها اسوء من انتخابات 2018 لافتا الى انه لايمكن المضي بتشكيل الحكومة الجديدة وهناك معارضة كبيرة لنتائج الانتخابات الذي اثارت الراي العام “.

واضاف، ان “الاخطاء الكبيرة للمفوضية واضحة والمفوضية لم تجيب عن كل تساؤلات القوى السياسية لافتا الى انه بدون توافق القوى على النتائج من خلال القبول بها لن يكون الطريق سالكا لاي حكومة مقبلة خاصة وان حجم القوى المعترضة كبير”.

واشار الى ان”الغموض واضح في النتائج والكثير من المرشحين فقدوا اصواتهم مؤكدا بان من حق كل القوى طرح مالديها من اعتراضات وتساؤلات امام المفوضية من اجل الحصول على اجابات مقنعة”.

وترفض اغلب القوى السياسية العراقية نتائج الانتخابات الاخيرة وسط حالة تشكيك كبيرة بسبب الاخطاء الكارثية والغموض”