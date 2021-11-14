العصائب : المعتصمون تتزايد اعدادهم يوميا ولا ينوون الانسحاب

اكدت حركة عصائب اهل الحق , الاحد , ان الحكومة واللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق بقتل المتظاهرين وحرق خيام المعتصمين غير جدية في عملها, فيما نفت التسريبات بشان انسحاب المتظاهرين من امام بوابة الخضراء.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “التسريبات الإعلامية بشان وجود قرار بسحب المتظاهرين لاصحة لها” , مبينا ان “المتظاهرين والمعتصمين مازالوا متواجدين في مناطق الاعتصام امام بوابة الخضر وان اعدادهم تتزايد يوم بعد اخر وان المرشحين المسروقة أصواتهم يتواجدون يوميا لدعم المعتصمين”.

وأضاف الر بيعي، ان “التسريبات تقف وراءه جهة تريد فرض النتائج المزورة ولديهم ماكنة إعلامية تخريبية تحاول الإساءة الى المتظاهرين المطالبين بالحقوق الشرعية ” .

من جانب اخر انتقد الربيعي “الحكومة واللجنة التحقيقية المكلفة بالكشف عن قتلة المتظاهرين وحرق الخيم والإساءة الى مراسلي وسائل الاعلام مازالت غير جدية” .