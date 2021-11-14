المحلل السياسي هاشم الكندي : قوى الاطار التنسيقي تقترب من الوصول الى جمع 90 مقعدا نيابيا وتشكيل الكتلة الأكبر

رجح المحلل السياسي هاشم الكندي, الاحد, ان تقترب قوى الاطار التنسيقي من الوصول الى جمع 90 مقعدا نيابيا وتشكيل الكتلة الأكبر, مشيرا الى وجود تفاهمات أولية واعلانات بهذا الشان.

وقال الكندي في تصريح لـ /المعلومة/ , إن “الحديث عن وجود تفاهمات جدية ولقاءت سياسية تتحدث عن موضوع التحالفات غير صحيح الا ما بعد المصادقة النهائية على النتائج”, مبينا ان “الشغل الشاغل اليوم يتعلق بالكشف عن حقيقية الأصوات المسروقة وكذلك الكشف عن قتلة المتظاهرين”.

وأضاف، أن “هناك تفاهمات واعلانات أولية تشير الى اقتراب قوى الاطار التنسيقي الى 90 مقعد”، مشيرا الى “وجود خيارين لدى قوى الاطار التنسيقي اما الذهاب الى الوصول الى الكتلة الأكبر او التوجه الى جمع الأطراف لاستقرار العملية السياسية وانجاحها لكونها اهم وافضل من الفوز والابتعاد عن وجود عملية سياسية قلقة”.

ولفت الكندي الى أن “الكتلة الصدرية حاليا يفكرون بهذا الخيار والدليل انهم تخلو عن فكرة الصدري القح واعتقد انه الخيار الاصوب”.