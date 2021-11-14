القنصل البلاروسي: مهربون اكراد يعملون في اربيل لتهريب اللاجئين

كشف القنصل البيلاروسي في بغداد ماجد القيسي، الاحد، عن وجود مكاتب تهريب كردية في إقليم كردستان تعمل على تهريب المواطنين الى الحدود الاوروبية، مبينا ان المهربين الاتراك يديرون العملية من خلال الهواتف.

وقال القيسي في حوار متلفز إن “هناك مكاتب للسفر بادارة مهربين اكراد تعمل على استلام المهاجرين العراقيين من كردستان وبغداد وترسلهم الى تركيا ومن ثم الى الحدود الاوروبية”.

واضاف ان “اغلب المهاجرين يحاولون الوصول الى المانيا بالتحديد وهم من القومية الكردية وهم يمتلكون اوراقا رسميا سليمة ولا يمكن رفضها في اي قنصلية “.

واشار الى ان “المهربين الاكراد يعملون على استقبال المهاجر ومن ثم نقله وبعد ذلك يتم تحريك المهاجر عبر برنامج الـ gps لتحديد الموقع وتلافي السلطات في بلاروسيا”.