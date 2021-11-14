الحشد الشعبي يسيطر على “معسكر عائشة” المقر الرئيسي لداعش الارهابي في ديالى

سيطر الحشد الشعبي، الاحد، على ما يسمى بـ”معسكر عائشة” وهو المقر الرئيسي لعصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى .

وقال مساعد امر لواء 30 بالحشد الشعبي أبو الحر البصري في تصريح صحفي ان” قوات الحشد سيطرت على المقر الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى ما يعرف بـ ” معسكر عائشة” مشيراً الى ان ” قوات الحشد دمرت المقر بالكامل”.

وأضاف ان “العمليات مستمر داخل المحافظة لحين تطهيرها من جميع العناصر الإرهابية والسيطرة على مخارج ومداخل المحافظة”.

وأشار الى ان ” تنظيم داعش الارهابي ينشط بمحافظة ديالى لموقعها الجغرافي الذي يربط بين المحافظات وهذه الجغرافية تسهل عمليات تنقله”.

يشار الى ان الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني اكد في تصريح سابق لـ”المعلومة”، إن “عملية حمرين العسكرية التي انطلقت من 8 محاور رئيسية في قاطع شمال شرق ديالى تمتد على اكثر من 100كم3 بمشاركة مفارز قتالية من 5 الوية للحشد بالإضافة الى التشكيلات الساندة من بقية القوات الامنية بغطاء من طيران الجيش.