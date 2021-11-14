الحشد الشعبي يحبط محاولة تهريب أدوية “اكسباير” من أربيل إلى نينوى

تمكنت قوة الحشد الشعبي، الأحد، من إحباط عملية تهريب أدوية منتهية الصلاحية وغير مرخصة من محافظة أربيل الى نينوى.

وقال اعلام الحشد، في بيان إن “معلومات أفادت بوجود محاولات مشبوهة لإدخال أدوية منتهية الصلاحية وغير مرخصة للبيع والتداول من محافظة أربيل الى محافظة نينوى”.

وأضاف، أن “مفارز الـ K9 التابعة للواء 30 بالحشد الشعبي تمكنت من ضبط كميات كبيرة من تلك الأدوية والمهربين”. وأشار الى “تسليم الادوية والمهربين الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا”.