دعوات كردية لاستقالة البارزاني والطالباني بعد أزمة الهجرة من كردستان

اتهم السياسي الكردي المستقل جرجيس كوليزادة، الاحد، حكومة اقليم كردستان بالتقصير في ادارة الملف الاقتصادي، مطالبا باستقالة الحكومة برئاسة مسرور البارزاني ونائبه قوباد الطالباني لتسببها المباشر في موجة النزوح الاخيرة.

وقال كوليزادة في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ازمات إقليم كردستان والوضع المعيشي وهجرة المواطنين من الاقليم تلزم الحكومة الفاشلة لمسرور برزاني وقوباد طالباني على تقديم الاستقالة فورا”.

واضاف ان “ازمة المعيشة وعدم ادارة الملف الاقتصادي بشكل جيد من قبل الحكومة الحالية هو السبب الابرز لنفور الشباب من الاقليم صوب اوروبا”.

واشار كوليزادة الى ان “الفساد السياسي والطبقي وعدم الاهتمام بمشاريع خدمية وتجارية توفر لقمة العيش الكريمة فضلا عن تزايد اعداد البطالة مسببات رئيسية لمحاسبة الحكومة وتقديم استقالتها وتعيين حكومة قابلة على احداث التغيير”.