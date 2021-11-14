اللكاش : الادلة التي قدمت مع الطعون للمفوضية اهملت بشكل متعمد

اكد عضو مجلس النواب المنحل محمد اللكاش،الاحد، إن جميع الأدلة التي قدمت مع الطعون للمفوضية اهملت بشكل متعمد لافتاً الى ان الاطار التنسيقي ينتظر المحكمة الاتحادية لحسم الامر .

وقال اللكاش في تصريح ل / المعلومة / إن ” الاطار التنسيقي ينتظر المحكمة الاتحادية بانصاف المرشحين الذين اقصتهم المفوضية من مجلس النواب ” مشيراً الى أن ” الادلة التي قدمت مع الطعون للمفوضية اهملت بشكل متعمد.”

وأضاف “ليس من المعقول أن تكون جميع الطعون مطابقة 100% ولا يوجد خطأ واحد بصوت او بصندوق او خطأ الكتروني نستغرب هذا التطابق”.

وبين انه “في حال عدم تغيير نتائج الطعون وارجاع الاصوات المسروقة سنلجأ للتصعيد ولا نظمن السيطرة على الجماهير التي خرجت تطالب باصواتها التي نهبت منها”.