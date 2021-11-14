قيادي كردي: المواطنون الكرد يفرون من الإقليم بحثا عن الرفاهية

عزا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، الاحد، تصاعد عمليات الهجرة من إقليم كردستان العراق الى المشاكل السياسية والاقتصادية التي يعاني منها الإقليم، مشيرا الى أن البحث عن الرفاهية هي احد أسباب فرار مواطني الإقليم.

وقال ميرزا في حوار ، إن “موجة هجرة مواطني الإقليم بدأت بعد عام 2014 جراء المشاكل السياسية والاقتصادية بين حكومتي المركز والإقليم، والتي نتج عنها انعدام فرص العمل للخريجين والعاطلين”.

وأضاف، أن “الدافع الآخر للهجرة هو الخوف من المستقبل، لأن المنطقة عموما لا تشهد استقرارا سياسيا، لاسيما في العراق، فذلك ولّد تخوفا من ظهور منظمة إرهابية مثل تنظيم الدولة، وبالتالي تنقلب الأوضاع الأمنية في المنطقة”.

وتابع ميرزا: “كذلك موضوع الرفاهية هو أحد دوافع الهجرة، فإن هدف عدد من المهاجرين هو البحث عن الرفاهية والحياة الأفضل، لا سيما أن هناك اعتقادا بأن دول الغرب فيها رفاهية كاملة، ولا خوف من المستقبل”.