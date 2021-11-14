نجل الراحل معمر القذافي يقدم ملف ترشحه شخصيًا لرئاسة ليبيا

قدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد، ملف ترشحه لرئاسة البلاد شخصيًا، لمفوضية الانتخابات في سبها، جنوب ليبيا.

وبهذا الإجراء أنهى سيف الإسلام القذافي، الجدل حول ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال مدير إدارة التواصل والتوعية بالانتخابات في المفوضية العليا للانتخابات، خالد المناعي، لقناة ””ليبيا الأحرار: ”إنّ سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدّم أوراق ترشحه للرئاسة في فرع المفوضية، بمدينة سبها“.