سياسي كوردي يكشف عن الجهة المتورطة بأزمة المهاجرين الكرد

كشف السياسي الكردي ريبين سلام، اليوم الاحد، عن الجهة المتورطة في ازمة المهاجرين من اقليم كردستان الى حدود بلاروسيا.

وقال سلام في حديث صحفي، إن "هناك تقرير جديد صدر حول المناطق التي جاء منها اكثر اللاجئين العراقيين فيما يتعلق باقليم كردستان من اطراف محافظة السليمانية خصوصا في نواحي بنجوين وكلار و رانيا و بشدر"، مبينا ان "الجهة المتورطة في الترويج لهذه الهجرة في هذه المناطق كان حزب العمال الكردستاني".

وأضاف سلام، ان "العمال الكردستاني كان يعمل على تسهيل حركة المهربين وعملهم ويشجعهم على اغواء المواطنين على الهجرة في محاولة لتشويه سمعة اقليم كردستان من خلال اظهار أولئك المهاجرين بأنهم تعرضوا الى الاضطهاد وسوء المعيشة ما تسبب في هجرتهم"،

لافتا الى ان "جميع من وصلوا الى حدود بيلاروسيا دفعوا مبالغ مالية تصل ما بين عشرة الى عشرين الف دولار والاغلب منهم حصولا على فيزا سفر الى بيلاروسيا ثم أدخلوا انفسهم في هذه التجمعات للهجرة".

ولفت الى انه "تم استغلال هؤلاء المواطنين سياسيا من قبل حزب العمال، وهو امر غير مقبول ومؤسف لان أرواح الناس وسلامتهم ليست سلعة للمتاجرة او لعبة شطرنج بغية البحث عن مكاسب من قبل الجهة التي دفعتهم لهذا الوضع".