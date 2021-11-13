صادقون : تواطؤ حكومة الإقليم مع تركيا يدفع ثمنه المواطن الكردي

حذرت كتلة صادقون ، السبت، من الخطر المتزايد للقوت التركية في الأراضي العراقية ، متهمة حكومة الإقليم بالتواطؤ مع هذه القوات .

وقال عضو الكتلة سعد السعدي في تصريح صحفي ان “قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية من العراق لا يشمل فقط خروج قوات التحالف الدولي فقط وانما جميع القوات الأجنبية حتى القوات التركية”.

وأضاف ان “خطر الوجود التركي اليوم كبير جدا ويجب اخراجهم من العراق وحفظ السيادة العراقية ولا فان تركيا ستتمادى كثيراً”.

ولفت الى ان “هناك تواطؤ وسكوت من قبل حكومة إقليم كردستان على تواجد القوات التركية” مشيراً الى ان “الوجود التركي في العراق هو تدخل سافر وخرق كبير للسيادة العراقية كما ان تواطؤ حكومة إقليم كردستان مع تركيا يدفع ثمنه المواطن الكردي”.

وكان القيادي في حزب العمال الكردستاني كاوه كشف في تصريح سابق لـ”المعلومة”، عن قيام القوات التركية باستخدام الأسلحة الكيمياوية خلال عملياتها العسكرية الجارية داخل الأراضي العراقية، مشيرا الى أن الحزب ارسل وثائق وادلة الى منظمات دولية تؤكد ذلك.