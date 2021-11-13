عضو تحالف الفتح حامد الموسوي : التوازن السياسي في الوزارات السيادية مسؤولية رئيس الوزراء المقبل

حمل عضو تحالف الفتح حامد الموسوي، السبت، رئيس الوزراء المقبل مسؤولية توازن التمثيل السياسي في الحكومة الجديدة.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي ، انه “لا يوجد أي إشكال على أي شخصية تتولى رئاسة الحكومة المقبلة بشرط السماح للقوى الفائزة الأخرى بالتواجد داخل الوزارات السيادية لضمان تمثيلها العادل مع بقية المكونات”.

وأضاف، أن” المطالب الأساسية التي أتت بالانتخابات المبكرة هي الظروف الصعبة التي يعيشها أكبر مكون في الجنوب والوسط ولذلك الأمر المهم من هذا التمثيل أن يكون هناك أصوات تتحدث باسم ذلك المكون وإصلاح ظروفهم المعيشية”.

وأشار إلى أن” تحالف الفتح أكد عدم وجود اي اعتراض حول رئيس الوزراء المقبل بشرط أن تتبناه كتلة كبرى في الحكومة الجديدة وان لا يكون مجيئه بنفس الألية التي أتى بها ألكاظمي”