نائب سابق: ازمة نتائج الانتخابات ستنعكس سلبا على الشارع

حذر عضو مجلس النواب المنحل جاسم موحان , السبت , من حدوث انعكاسات سلبية لدى الشارع اذا لم يتم مراعاة مطالب المعتصمين والمعترضين على نتائج الانتخابات بإيجاد حل يرضي الجميع, مؤكدا وجود اختلاف كبير بين الأشرطة التي وزعتها المفوضية على مراقبي الكيانات وبين النتائج.

وقال موحان في تصريح صحفي، إن “الخروج بحلول ترضي الجميع أصبح أمرا مهما لكونه يتعلق بالاستقرار السياسي والأمني”, محذرا من “حدوث انعكاسات سلبية لدى الشارع” .

وأضاف ان “الأرقام التي حصلت عليها الكتل السياسية عبر الأشرطة التي سلمت لمراقبي الكيانات السياسية تشير الى تفوقها في العديد من المراكز الانتخابية”, مطالبا بـ “تشكيل لجان مستقلة تشرف على عملية العد والفرز في المراكز والمحطات المطعون بها ” .

وأكد موحان انه “يخشى من اتخاذ بعض الكتل السياسية خيار المقاطعة السياسية لانها سوف تؤخر وتعطل تشكيل الحكومة او انها ستنتج حكومة عرجاء لن تصمد اشهرا”.