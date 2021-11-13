أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت، تمكن الاستخبارات العسكرية من القبض على احد الارهابيين اثناء محاولته دخول الكرمة بالانبار.

وذكرت الخلية في بيان ان “المعلومات الاستخبارية الدقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت تواجد احد الارهابيين ينوي الدخول الى قضاء الكرمة بالانبار، تم على اثر ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ وقوة منه تم نصب كمين محكم له في سيطرة ٣٠ والقبض عليه”.

وأضافت ان “الإرهابي هو من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ إرهاب”.