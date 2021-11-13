الفتح يحذر من تحركات أمريكية لاغتيال قيادات عسكرية وسياسية

ابدى تحالف الفتح، السبت، استغرابه من المماطلة في إظهار الحقائق بشأن ضرب منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، محذرا من تحركات أمريكية لاغتيال قيادات عسكرية وسياسية عراقية.

وقال عضو التحالف، محمد البلداوي، في تصريح ل /المعلومة/، انه” من المعيب أن تتهم الحكومة أطرافا عراقية ثبت ولائها للبلاد في حرب داعش وتترك المتهم الحقيقي يستغل الظروف لخلط الأوراق”

ولفت إلى أنه “من المفترض ان أجواء الخضراء مؤمنة من قبل منظومة السيرام الأمريكية إضافة إلى طيرانهم المستمر في الأجواء العراقية ليلا ونهارا وبالتالي فإن القوات الامريكية المتهم الأول والأخير”.

وأشار إلى أن” جميع القيادات العسكرية والسياسية مكشوفة لدى القوات الأمريكية ما يشكل عليهم خطرا محدق وامكانية استهداف حياتهم ورمي التهم على الفصائل والحشد الشعبي”.