مجلس الخدمة يحدد موعد مقابلة حملة الشهادات العليا من العلوميين

حدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، موعد مقابلة حملة الشهادات العليا من العلوميين.

واعلن الناطق الرسمي للمجلس وسام اللهيبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، عن "موعد مقابلات حملة الشهادات العليا المشمولين بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ من العلوميين و اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 16 / 11 / 2021 ولغاية يوم الاحد 28/ 11 /2021 واثناء الدوام الرسمي".

وبين اللهيبي ان "المقابلة ستكون في مقر مجلس الخدمة العامة الاتحادي وحسب المواعيد المحددة للذين سيتم اشعارهم برسائل عبر البريد الالكتروني لحضور المقابلة وفق التاريخ المحدد في تلك الرسالة ليتسنى للجنة انهاء اعمالها بشكل عاجل".

واكد اللهيبي ان "الاسماء التي سيتم مقابلتها تمثل الدفعة الأولى من المتقدمين الذين اجتازوا المرحلة الأولى من التقديم دون اعتراض"، مضيفا انه "سيتم الإعلان لاحقا عن مقابلة المتقدمين الذين سيجتازون المرحلة الأولى من التقديم بعد قبول اعتراضهم وإكمال إجراءاتها ، علما انه سيتم الاعلان عنها بعد مصادقة لجنة الاعتراضات عليها ".

داعيا المتقدمين الى "متابعة ايميلاتهم لاستلامهم اشعار من المجلس يبين لهم موعد المقابله والمكان والزمان ".

واشار اللهيبي الى "ضرورة مراعاة الجوانب التالية من قبل المتقدمين لإكمال إجراءات المقابلة :

1- المستمسكات الثبوتية المطلوبة ( هوية أحوال المدنية / البطاقة الموحدة أو جواز سفر نافذ أو بطاقة الناخب + بطاقة السكن أو تأيد سكن ) بالنسخة الاصلية ونسخة عنها بصورة ورقية.

2- صورة شخصية عدد (3).

3- ضمن إجراءات المقابلة سيتم التوقيع على نموذج تعهد من قبل كاتب العدل سيكون متواجد مع لجنة المقابلات وفق متطلبات القانون رقم (59) لسنة 2017 المادة (7) التي قررت أن يكون تعيين حاملي الشهادات العليا (كلاً حسب محافظته التي يسكن فيها وفي حال تقدم حامل الشهادة العليا للتعيين في محافظة أخرى يلتزم بالخدمة فيها لمدة عشر سنوات).

4- الالتزام بالحضور الى مقر مجلس الخدمة العامة الأتحادي في تمام الساعة (8) صباحاً واللجنة تبدأ اعمالها في تمام الساعة (9) صباحاً وفق تاريخ الايام المحددة لكل محافظة وكما مبين في الجدول إدناه( للذين وصلتهم رسالة الاشعار عبر البريد الالكتروني).

5- في حال عدم حضور المقابلة يتحمل المتقدم نتيجة الاستبعاد .