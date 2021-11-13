اعتقال ثمانية أشخاص تسللوا من سوريا الى العراق

أعلن الجيش العراقي، السبت، عن اعتقال ثمانية أشخاص اجتازوا الشريط الحدودي مع سوريا غربي نينوى.

وقالت الفرقة 15 في بيان، إنه "حسب معلومات عناصرالفرقة تم مشاهدة حركة أشخاص بالجانب السوري بواسطة الكاميرا الحرارية قرب قرية مشيرفة التابعة الى ناحية ربيعة والمحاذية الى الشريط الحدودي مع سوريا ضمن قاطع ف1ل مش71 فق15".

وأضافت أنه "على الفور تم الإيعاز الى قوة الكمين الموجودة وفور إجتيازهم الحدود جرى إعتقالهم وتبين بأنهم (8) اشخاص امرأة وسبعة أطفال يحملون الجنسية العراقية من سكنة محافظة نينوى وقد غادروا العراق الى سوريا بطريقة غير شرعية عام 2016".