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تنافس من نوع آخر.. الحلبوسي والخنجر يتسابقان بنثر الأموال والسيارات بين وجهاء وشيوخ


كشف مصدر مطلع، السبت، عن وجود تنافس بين رئيسي تحالف تقدم محمد الحلبوسي وعزم خميس الخنجر بتوزيع “هدايا مالية” بين شيوخ ووجهاء العشائر الذين ساهموا بفوز مرشحيهم، فيما دعا الجهات المعنية الى ضرورة التحقق من مصادر تلك الأموال.

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأيام القليلة الماضية شهدت تنافسا كبيرا بين عدد من القيادات السنية وفي مقدمتهم رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر بتوزيع الهدايا المالية بين شيوخ ووجهاء عشائر اسهموا في فوز عدد من مرشحيهم في بعض الدوائر الانتخابية”.

وأضاف المصدر، أن “الفترة الماضية التي سبقت الانتخابات شهدت تصاعدا في الهدايا الانتخابية والتي تنوعت بين مبالغ مالية كبيرة وسيارات فارهة”، مشيرا الى أنه “كان لمفوضية الانتخابات نصيب من تلك الهدايا”.

ودعا المصدر الى “ضرورة ان تقوم لجنة مكافحة الفساد برئاسة احمد أبو رغيف ومجلس القضاء الأعلى بمتابعة مصادر تلك الأموال الكبيرة التي تهدى من قبل قيادات سنية بارزة كونه يدخل ضمن باب (من اين لك هذا) الذي سبق لمجلس النواب العراقي ان شرعه”.

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