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مصرع قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود أثر حادث سير.


أعلنت خلية الإعلام الأمني، مصرع العميد الركن جاسب كاظم عطية السراي  قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود أثر حادث سير.

وقالت الخلية في بيان انه "ببالغ الحزن والأسى، تنعى قيادة العمليات المشتركة المغفور له (العميد الركن جاسب كاظم عطية السراي ) قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود، الذي وافته المنية أثر حادث سير".

واضاف البيان، "في الوقت الذي نعزي فيه وزارة الداخلية بشكل عام وقيادة قوات شرطة حرس الحدود بشكل خاص بوفاة هذا الضابط المهني الذي عرف بحبه لوطنه والدفاع عنه، نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذويه ومحبيه، نسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته".

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