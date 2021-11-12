القبض على أحد مروجي المخدرات في الأنبار

ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على أحد مروجي المخدرات في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.

خلية الإعلام الأمني قالت في بيان أن "القوات الأمنية ومن ضمن مساعيها لملاحقة عصابات الجريمة وبعد ورود معلمومات دقيقة، تم التنسيق بين جهاز المخابرات العراقي الوطني وقسم استخبارات عمليات الجزيرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 29 وتم إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات بعد نصب كمين له في قضاء هيت ب‍الانبار وتضبط بحوزته مواد تعاطي للمواد المخدرة".

وأضاف، أنه "تم تسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".