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القوات الامنية تقتل أمر مفرزة القناصين بداعش الارهابي في كركوك


اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن قتل أمر مفرزة القناصين بداعش الارهابي الملقب بـ "ابو قتادة" في محافظة كركوك .

وقالت الوزارة في بيان ، انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكن أبطال الفوج الثالث اللواء ٤٥ فرقة المشاة الآلية الثامنة من قتل أمر مفرزة القناصين الإرهابي الملقب بـ "ابو قتادة" وإصابة أثنين من عصابات داعش في منطقة البو محمد بوادي الشاي ضمن محافظة كركوك".

واضافت ان "العملية تمت بعد نصب كمين محكم لهم".

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