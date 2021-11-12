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بالصورة وصول مواكب الدعم اللوجستي والمواكب الحسينية إلى خيم الاعتصام أمام بوابة وزارة التخطيط.
وكالة انباء براثا
103
2021-11-12
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