الصحة توجّه دوائرها بالاستعداد اللازم تحسباً لموجة وبائية رابعة من كورونا

وجهت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، دوائرها كافة إلى الاستعداد اللازم لموجة وبائية رابعة.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة انه "نظرا لما تشهده بعض دول العالم من زيادة بأعداد الاصابات بالرغم من تحقيق نسب تغطية بلقاحات كورونا لمواطنيها تجاوزت الـ50%، كذلك بسبب الموقف الوبائي لبعض المحافظات والذي ينذر باحتمالية حدوث موجة رابعة مع تدني نسب التغطية باللقاحات، تنسب اتخاذ الاستعدادات اللازمة، مع توفير الأسرة الكافية والأدوية والمستلزمات الاخرى تحسبا لاي زيادة محتملة بالاصابات والتأكيد على رفع نسب التغطية بلقاحات كورونا لكافة الفئات المشمولة".