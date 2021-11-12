الاطاحة بعصابة للاتجار بالاعضاء البشرية في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، الاطاحة بعصابة للاتجار بالاعضاء البشرية في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان لها، انه "على ضوء معلومات استخبارية وتعاون المواطنين بوجود عصابة للاتجار بالاعضاء البشرية ضمن قاطع مسؤولية لواء (٤٤) فرقة المشاة الحادية عشرة، على الفور تم تشكيل فريق عمل باشراف ومتابعة من قبل اللواء الركن قائد الفرقة وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء واستخبارات الداخلية ومكافحة اجرام الأعظمية ومكتب اجرام الاتجار بالأعضاء البشرية، وبعد تحليل المعلومات ومتابعة وجهد استخباري تم القاء القبض على العصابة المكونة من رجل وامرئتين اثنتين".

واضاف البيان، انه "تم احالتهم الى القضاء وفق احكام المادة (١٨) من قانون العقوبات العراقي لينالوا جزائهم العادل".