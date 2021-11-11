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ما التهمة التي تنتظر الكاظمي اذا ثبت كذبه بشأن حادثة الاغتيال؟ قانوني يوضح


كشف الخبير القانوني صادق الجابري ، الخميس ، بان “حديث الكاظمي عن مخطط استهدافه سيودى به إلى السجن أذا ثبت بأنه كاذب”.

وقال الجابري، في تصريح ل/ المعلومة /، أن “الكاظمي وضع نفسه في خانة الاتهام وان إحكام قانون مكافحة الإرهاب ستكون خصمه أذا ثبت بالدليل أن عملية قصف بيته مفبركة وإنها لم تكن حقيقية لأنه روج بصورة آو بأخرى لمخططات تسهل على الإرهابيين استهداف مركز الدولة العراقية”.

ولفت إلى أن “جرائم المعلوماتية هو الأخرى ستكون ضمن القوانين التي تشمل الكاظمي بإحكامها كونه روج لمعلومات إرهابية لا أساس لها وربما يكون قد كشف عن نقاط ضعف آو ثغرات ستستهل على الإرهاب استهداف بغداد وامن الخضراء”.

أشار إلى أن” شخصية مثل رئيس الوزراء تتعرض إلى عملية اغتيال ولا يصيبه أي ضرر قياسا بالمشاهد التي تم بثها في نفس اللحظة عن انشقاق الجدار وتدمير العجلة المصفحة أمر مشكوك فيه وما صدر من إخبار عن العملية ستؤثر عليه مستقبلا وربما تخرجه من العملية السياسية إلى السجن”.

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ما التهمة التي تنتظر الكاظمي اذا ثبت كذبه بشأن حادثة الاغتيال؟ قانوني يوضح
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