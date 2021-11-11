نائب سابق: المفوضية سارت بمنهاج فوضوي وزجت مندسين داخل المراكز

اكد عضو مجلس النواب المنحل عباس يابر ، الخميس، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملت بمنهاج فوضوي على سرقة أصوات المرشحين، مشيرا الى أن المفوضية زجت بمندسين داخل المراكز الانتخابية.

وقال يابر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المفوضية والحكومة وجهات سياسية متنفذة رعت صعود شخصيات تشرينية بعناوين مدنية وأخرى علمانية لازاحة القوى الإسلامية”.

واضاف ان “المفوضية سارت بمنهاج فوضوي وعملت على سرقة أصوات المرشحين ووضع أشخاص مندسين داخل المراكز الانتخابية لخوض معركة كسر عظم”، مبينا أن “الحكومة ومفوضية الانتخابات وقوى سياسية متنفذة ساهمت بتعبيد طريق التشرينيين نحو قبة البرلمان لمواجهة القوى الإسلامية”.