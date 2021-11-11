خبراء وصفوه بـ”الرقم القياسي”.. صحيفة رسمية تكشف عن نصف مليون ورقة اقتراع باطلة

كشفت مصادر انتخابيَّة خاصة، الخميس، عن وجود نحو نصف مليون ورقة اقتراع “باطلة” خلال الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، وفي وقت أكد خبراء في مجال الانتخابات أنَّ الرقم مرتفع قياساً بعدد المقترعين، نبهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أنَّ عملها الخاص بالطعون وملحقاتها قد انتهى وتحولت إلى الهيئة القضائية.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في تقرير لها بعددها الصادر اليوم إن “هناك 489 ألف ورقة اقتراع باطلة خلال الانتخابات الأخيرة”.

وعزا الخبير الانتخابي وليد الزيدي “ارتفاع عدد أوراق الاقتراع الباطلة إلى حصول تثقيف خاطئ للناخبين بأنهم (إذا لم يختاروا مرشحا وليس لديهم مرشح يقتنعون به فليبطلوا الورقة بداعي عدم استغلالها من قبل الآخرين)، فضلا عن فرق القراءة البشرية والالكترونية لورقة الاقتراع، إذ تقرأ الأولى أنَّ هناك اشارة تصويت بناءً على نية الناخب المتجهة بوضوح إلى المرشح، في حين أنَّ انحراف الختم السري عن الرقم أو الاسم أو المربع المخصص لذلك؛ يعد الورقة باطلة”.

وأضاف الزيدي، أن “جزءاً من السبب يتحمله الناخب وثقافته والذي يعد ورقة الناخب اعتيادية فيضع أكثر من إشارة لمرشح ويشطبها كيفما يشاء، في حين أنَّ هذا يؤدي إلى إبطال الورقة، فضلاً عن أسباب أخرى تعود إلى وجود خلل ببعض الأجهزة الإلكترونية، وباعتراف المفوضية”، مبينا أن “عدد الاوراق الباطلة مرتفع جداً نسبة إلى عدد المصوتين الذين بلغ عددهم 9 ملايين ناخب بحسب إحصاءات المفوضية”.

من جانبه، قال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات داوود سلمان إن “المفوضية أرسلت الوجبة الأخيرة من الإجابات على الطعون وملحقاتها إلى الهيئة القضائية”.

وقال سلمان، إن “المفوضية أكملت جميع الطعون وملحقاتها وأرسلتها إلى الهيئة القضائية، التي ستكون حرة بموافقتها على تلك الطعون من عدمها”، مشيراً إلى أنَّ “عمليات العد والفرز اليدوي ستجري في حال عدم اقتناع الهيئة القضائية بها”.

وأوضح، أن “المفوضية ستعلن مع النتائج عدد الأوراق الباطلة وعدد المصوتين من النساء والرجال، تطبيقاً لقانون مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020”.