عضو تحالف الفتح محمود الحياني يتهم جهات خارجية بالعمل على إثارة فتنة بين الحكومة والحشد الشعبي

اتهم عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الاربعاء، جهات خارجية لم يسمها بمحاول خلق فتنة بين الحشد الشعبي والحكومة.

وقال الحياني في تصريح متلفز “إننا نعول على القضاء العراقي لإعادة النتائج الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقبول الطعون”، مبينا أن “رؤساء الكتل السياسية سيقدمون طعونهم الى المحكمة الاتحادية”.

واضاف ان “هناك الاعتراضات على نتائج الانتخابات من كل جماهير الشعب العراقي”، مؤكدا أن “الانتخابات سيناريو معد له مسبقا والخروقات واضحة للعيان”.

واوضح ان “الاعتداء على المتظاهرين مقصود من قبل جهة معينة”، محذرا من أن “جهات خارجية تعمل على إثارة فتنة بين الحكومة والحشد الشعبي”.