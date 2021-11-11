رئيس مجلس القضاء: التحقيق بقتل المتظاهرين مايزال مستمرا

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الخميس، استمرار التحقيق بقضية قتل المتظاهرين السلميين قرب المنطقة الخضراء الجمعة الماضية.

وقال زيدان في حوار مع وكالة الانباء العراقية الرسمية إن “التحقيق بقتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء الجمعة الماضي مستمر وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية”.

وأضاف، أن “ملف التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، ولم يعرض إلى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى”.

وبشأن الحديث عن طرح اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة الجديد، تابع القاضي زيدان، أنه “أكثر من مناسبة رفض تولي أي منصب خارج العمل القضائي”.