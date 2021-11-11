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الفتح: زيارة الكاظمي لمدينة الصدر هي تودد للتيار الصدري


اعتبرت عضو تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الخميس ، جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مدينة الصدر يوم امس هي تودد للتيار الصدري.

وقالت الحامدي في تصريح ل / المعلومة / ان “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يسعى لكسب دعم التيار الصدري لتشكيل الحكومة القادمة” مشيرة الى ان “زيارة الكاظمي لمدينة الصدر هي تودد للتيار الصدري”.

وأضافت ان “الكاظمي في كل فرصة يقول انه لا يطمح لولاية ثانية ولكنه يعمل من تحت الطاولة ويتقرب من القوى التي حصدت اعلى عدد من المقاعد”.

وأشارت الى ان “جميع التحركات التي يقوم بها رئيس الحكومة هي لكسب الدعم الدولي والقوى المسيطرة على المشهد السياسي “.

 

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