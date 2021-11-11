الربيعي: فصائل المقاومة ليست شماعة للاتهامات الحكومية

رفض عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق محمود الربيعي ، الخميس، الاتهامات الحكومية “السائبة” بشأن حادثة ضرب منزل الكاظمي ، متهما الولايات المتحدة الامريكية بتدبير ذلك.

وقال، الربيعي، في تصريح ل /المعلومة/، “نرفض رفضا قاطعا ترك الحكومة للاتهامات بشان حادثة التفجير التي يزعم انها استهدفت بيت الكاظمي سائبة”، لافتا الى “ضرورة التشخيص وتحديد الجهات الواقفة خلفها”.

ونبه إلى أن” اتهام فصائل المقاومة دون إثبات يدل على ان خلف الموضوع الأيادي الأمريكية التي تريد الإيقاع بالحشد الشعبي والفصال المقاومة”.

وبين أن” الفتنة بدأت بالنتائج الانتخابية ومرت بالفصائل وهناك من يحاول جر البلاد إلى فوضى اقتتال داخلي لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية مهما كانت النتائج”.

يشار الى ان بعض الاطراف الحكومية تلوح بالاتهامات الى فصائل الحشد الشعبي وقوى المقاومة الاسلامية في ضرب ما يزعم انه بيت الكاظمي الامر الذي قوبل بشجب واستنكار عال من قبل تلك الفصائل وقياداتها.