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الدفاع المدني يخمد حريقا داخل مدرسة كرفانية في البصرة


أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق داخل مدرسة كرفانية في محافظة البصرة وإخلاء 400 طالب دون اصابات .

وذكرت المديرية في بيان ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل مدرسة جابر الانصاري الابتدائية للبنين في قضاء الهارثة حي الانتصار المشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني".

وأضافت، ان "الحريق اندلع داخل صف دراسي وحانوت المدرسة فيما تسارعت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الكادر التدريسي بإخراج اكثر من 400 طالب بأمان واخماد الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

يذكر أن سبب الحريق كان نتيجة تماس كهربائي في الاسلاك الرئيسية الداخلة الى المدرسة .

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