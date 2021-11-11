اليوم.. الاطار التنسيقي يلتئم في منزل المالكي لمناقشة أزمة نتائج الانتخابات

يعقد الاطار التنسيقي، الخميس، اجتماعا في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحضور رئيسي الجمهورية برهم صالح ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لمناقشة أزمة نتائج الانتخابات.

وقال القيادي بائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “منزل المالكي سيستضيف، مساء اليوم، الاجتماع الدوري المتعلق بالطعون المقدمة لمفوضية الانتخابات وغيرها من القضايا التي تتعلق بنتائج الانتخابات المطعون بها من قبل قوى سياسية ومرشحيين مستقلين”.

وأضاف جعفر، ان “الاجتماع سيضم كافة قوى الاطار التنسيقي إضافة الى حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية”, مشيرا الى ان “الاجتماع هو الأخير من سلسلة الاجتماعات سابقة قبيل ارسال النتائج للمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية وسيناقش عدة مواضيع”.

وأوضح، ان “المواضيع التي سيتم مناقشتها تتعلق بالفرق الحاصل بالاعداد الموجودة في الصنادق وبين عدد المشاركين، حيث ان الفرق كبير لان العدد الفعلي هو 6 ملايين، في حين ان المفوضية تكلمت عن 9 ملايين, إضافة الى مناقشة عدد الأوراق الباطلة وإعادة احتسابها يدويا مع زيادة فحص المحطات والصنايق بشكل اكثر من ضعف وهناك مواضيع أخرى تتعلق بآلية عمل المفوضية وغيرها” .