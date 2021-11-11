جنايات كربلاء: المؤبد لتاجر مخدرات وتغريمه ثلاثون مليون دينار

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الخميس، بهيئتها الثانية حكما بالسجن المؤبد على المجرم (م.ص.س) وغرامة مقدارها ثلاثون مليون دينار عراقي لمتاجرته بالمخدرات.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان انه "تم ضبط بحوزة المجرم كمية من الحبوب المخدرة بعدد (2250) ألفان ومائتان وخمسون حبة مخدرة وثلاثة غرامات من مادة الكرستال المخدرة".

واضاف انه "تم اصدار الحكم وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".