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النزاهة: السجن سبع سنوات لمدير عام مصرف التجارة الأسبق


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ المُدير العامِّ الأسبق للمُصرف العراقيِّ للتجارة TBI، مُوضحةً أنَّه جاء على خلفيَّة تسبُّبه بإلحاق الضرر بالمال العامِّ بما يزيدُ على (68) مليون دولارٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان له بإصدار محكمة جنايات الكرخ – الهيئة لثالثة حكماً غيابياً بالسجن مُدَّة سبع سنواٍت بحقِّ المُدير العام الأسبق للمُصرف العراقيِّ للتجارة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

وتابعت الدائرة أنَّ قرار الحكم جاء على خلفيَّة التهم المنسوبة في قضيَّة منح ائتماناتٍ بمبالغ كبيرةٍ لأحد زبائن المصرف بدون تقديم ضماناتٍ كافيةٍ؛ ما ألحق الضرر بالمال العام بمبلغٍ قدرُه (68,240,134,03) مليون دولارٍ.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أحكامٍ غيابيَّةٍ بحقِ المُدان، منها حكمان أفصحت عنهما في نيسان الماضي يقضيان بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منها؛ في قضيَّتي: إعفاء إحدى الشركات الأهليَّة من جميع الفوائد المُترتّبة على اعتمادها المستنديّ، ومنح تسهيلاتٍ مصرفيَّةٍ لإحدى الشركات الأهليَّة خلافاً للسياقات والتعليمات الخاصة بالمصرف.

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