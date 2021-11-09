الشيخ قيس الخزعلي: لدينا شكوك بمحاولة اغتيال الكاظمي ونميل لفرضية الطرف الثالث

اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الثلاثاء، أنه يميل لفرضية وجود طرف ثالث في محاولة اغتيال رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، مبينا انه لديه شكوك في الرواية الرسمية بشان محاولة الاغتيال.

وقال الخزعلي في حوار متلفز ، إنه “دينا شكوك في محاولة اغتيال الكاظمي لا تطمئننا للرواية الرسمية”.

واضاف ان “الرأي يميل لفرضية الطرف الثالث في محاولة الاغتيال بتنفيذ إسرائيلي وتنسيق أمريكي وقد طالبنا بأن يكون هناك تحقيق فني ودقيق يبحث عن الأدلة في محاولة الاغتيال ”

وتابع الخزعلي ان “استهداف منزل رئيس الوزراء يعني استهداف المنظومة السياسية والدولة العراقية”، مشيرا الى ان “الاتهامات التي تساق في محاولة الاغتيال مرفوضة وهذا ما دفعنا لطلب تحقيق موثوق”.