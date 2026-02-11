رئيس اركان الجيش يعقد اجتماعا امنيا موسعا لمناقشة الاستعدادات على الشريط الحدودي العراقي ـ السوري

عقد رئيس اركان الجيش، الفريق الاول قوات خاصة الركن ، عبد الامير رشيد يار الله، اليوم الاربعاء، اجتماعاً امنياً موسعاً في مقر قيادة العمليات المشتركة ، لمناقشة الاستعدادات الامنية على الشريط الحدودي العراقي- السوري.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان :" ان رئيس اركان الجيش، الفريق الاول الركن عبد الامير رشيد يار الله، عقد مساء اليوم الاربعاء ، اجتماعاً امنياً موسعاً في مقر قيادة العمليات المشتركة؛ لمناقشة الاستعدادات الأمنية في الشريط الحدودي العراقي- السوري، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، ومعاون رئيس اركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، ومعاون عمليات هيئة الحشد الشعبي وعدد من قادة العمليات للجيش والحشد الشعبي، وقائد حرس الحدود، ومدير الاستخبارات العسكرية، ومدير دائرة عمليات وزارة الداخلية، وعدد من قادة الفرق، ومديري الهيئات والدوائر المعنية".

واضاف البيان :" ان يار الله استمع ،خلال الاجتماع ، الى ايجازات تفصيلية قدّمها الحضور بشأن الواقع الامني وانفتاح القطعات وتعزيزها وانتشارها، وآليات التنسيق بين الاجهزة الامنية، فضلاً عن ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ الواجبات".

و شدّد رئيس اركان الجيش ، في ختام الاجتماع ، على ضرورة الاهتمام بالمقاتلين المرابطين على الشريط الحدودي وتوفير الدعم اللوجستي لهم، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية، ومتابعة آلية عمل الكاميرات الحرارية .

كما اشاد بالجهود المبذولة من قبل القادة والآمرين والمقاتلين في تنفيذ الواجبات المنوطة بهم، مؤكداً :" ان امن الحدود العراقية يمثل اولوية اساسية لدى القوات المسلحة للحفاظ على ارض الوطن".