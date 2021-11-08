صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم

نشر الصحفي المقرب من مخابرات الكيان الصهيوني الغاشم ايدي كوهين في حسابه على تويتر صورة تجمع زعيم تحالف الفتح هادي العامري والامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي وامين عام كتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي وقد كتب تحتها لكل قصة نهاية ملحما باسلوب تهديدي بتصفيتهم مما يدل على مدى الحقد الذي يكنه اليهود والامريكان ضد هؤلاء القادة الابطال الذين ذادوا على ارض الوطن ولقنوا الدواعش ومن خلفهم الدروس والعبر وطردوهم من ارض العراق الطاهرة

يذكر ان هذه الصورة كانت خلال مشاركتهم لمجلس العزاء الذين اقيم على ارواح المتظاهرين السلميين الذين استشهدوا يوم الجمعة الماضي بعد ان فتحت قوات ابن مشتت الغادرة النار عليهم وكذلك انتشار القناصة منهم على اسطح البنايات

وايدي كوهين هو إعلامي إسرائيلي ودكتور أكاديمي وباحث أول في مركز بيغين السادات للدراسات والابحاث الاستراتيجية مقرب من المخابرات الاسرائيلية حقّق إيدي شهرة كبيرة على نطاق واسع في الوطن العربي وذلك لعدّة أسباب بما في ذلك استقباله في الكثير من المرات على أشهر القنوات الإعلامية العربية وعلى رأسها الجزيرة والعربية.

ظهرَ كذلك على شاشات وسائل الإعلام الدولية التي تهتمّ بأخبار العالم العربي مثل بي بي سي عربية وفرانس 24 ثم دويتشه فيله وغيرها. زادت شهرة كوهين بفضل منشوراته "المثيرة للجدل" على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يستهدفُ من خلالها العالم العربي.